Сбербанк провел «Урок цифры» для старшеклассников Челябинска

Образовательный проект помогает учащимся развить навыки и компетенции цифровой экономики.

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Челябинские школьники узнали, как разрабатывается и где применяется искусственный интеллект, кроме того, ребятам рассказали, что делать, если есть желание самим создавать технологии будущего. Лекцию для учащихся 11-го класса школы № 142 провел Сбербанк. По словам экспертов, подобные уроки помогают ученикам не только узнать новое о мире информационных технологий, но и сориентироваться в перспективных профессиях будущего.

«„Уроки цифры“ — уже традиционное для региона мероприятие. Здорово, что поддержку оказывает такая высокотехнологичная компания, как Сбербанк. Знание цифровых технологий, принципов работы искусственного интеллекта сегодня требуется всем без исключения. И очень важно, чтобы уже со школьной скамьи ребята узнавали эту информацию и, возможно, планировали свою карьеру, ориентируясь на стремительно развивающиеся области знаний», — подчеркнул министр образования и науки Челябинской области Александр Кузнецов.

Лекция стала логичным продолжением серии проектов, реализуемых совместно банком и минобром.

«У школьников есть уникальная возможность стать не только потребителями сервисов и услуг на основе искусственного интеллекта и машинного обучения, но и теми, кто разрабатывает новые механизмы и технологии. В Челябинской области проводится масса образовательных мероприятий в ИТ-сфере, где можно попробовать свои силы. Например, программы акселерации или хакатоны. Одно из таких мероприятий, Кубок губернатора Челябинской области по программированию, впервые пройдет на Южном Урале в начале ноября. Школьники и студенты смогут попробовать решить реальные задачи от ведущих ИТ-компаний», — прокомментировала заместитель министра информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области Екатерина Давыдова.

Эксперты отметили, что регион сегодня располагает большими возможностями для обучения и последующего трудоустройства жителей, однако с их стороны немаловажно выбрать для себя правильное, востребованное направление.

«Будущее страны зависит от успеха наших детей. Поэтому Сбербанк очень активно занимается образовательными проектами, в том числе и с Правительством области. Технологии искусственного интеллекта внедряются практически во всех бизнес-процессах Сбербанка. Спрос на сотрудников, работающих в этой сфере, очень высок. И поэтому банк не только поддерживает инициативы, направленные на развитие цифровых навыков у детей, но и реализует свои. Например, к 1 сентября 400 южноуральских школьников, у которых нет компьютера дома, получили комплекты смартбоксов, с помощью которых они подключились к школьной цифровой платформе Сбербанка и смогли получить доступ к уникальным учебным материалам», — рассказал управляющий Челябинским отделением Сбербанка Денис Чугунов.

Напомним, «Урок цифры» — всероссийский образовательный проект. Он позволяет учащимся получить знания от ведущих технологических компаний и развить навыки и компетенции цифровой экономики. Занятия на тематических уроках включают увлекательные онлайн-игры для трех возрастных групп. Также в любое время на сайте проекта доступны для проведения уроки по большим данным, сетям и облачным технологиям, персональным помощникам и безопасному поведению в интернете.

Партнерами проекта «Урок цифры» в нынешнем учебном году выступили Благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее», компании «Яндекс», 1С, Mail.ru Group, «Лаборатория Касперского». Технологическими партнерами стали образовательная платформа «Кодвардс» и международная школа программирования «Алгоритмика».