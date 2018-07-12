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/ Сбербанк подписал стратегическое соглашение о сотрудничестве с Саткинским муниципальным районом

Сбербанк подписал стратегическое соглашение о сотрудничестве с Саткинским муниципальным районом

По итогу будут реализованы значимые социальные и инвестиционные проекты.
сегодня в 16:40
  |  Общество

Управляющий Челябинским отделением ПАО Сбербанк Денис Чугунов и Глава Саткинского муниципального района Александр Глазков подписали стратегическое соглашение о сотрудничестве. Соглашение подразумевает взаимодействие в реализации значимых для города социальных и инвестиционных проектов.

Главная цель партнёрства — предоставление финансовой и экспертной поддержки при реализации проектов, направленных на повышение качества оказания государственных услуг, на развитие экономики и социальной инфраструктуры г. Сатка.

Подписание соглашения позволит нам укрепить сотрудничество с администрацией Саткинского муниципального района. Наши ключевые задачи — развитие значимых инфраструктурных проектов. Также мы готовы к реализации целого ряда мероприятий по внедрению инновационных банковских технологий и банковской инфраструктуры на территории города в рамках глобального проекта Сбербанка «Безналичный мир». — прокомментировал Денис Чугунов.

Буквально на днях банк выдал банковскую гарантию региональному оператору по обращению с твердыми коммунальными отходами — Муниципальному унитарному предприятию «Комритсервис» Саткинского муниципального района. Компания будет обеспечивать весь процесс сбора, транспортировки, переработки и утилизации отходов на территории Горного кластера Челябинской области.

Развитие муниципалитета невозможно без привлечения дополнительных инвестиций. Сбербанк является одним из лидеров среди финансовых институтов страны. Убежден, что подписание соглашения о сотрудничестве позволит нам успешно реализовать совместные проекты. — отметил Глава района Александр Глазков.

ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются более 135 млн. физических лиц и более 1 млн предприятий в 22 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 17 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Турции и других странах. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты Банка — www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.

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