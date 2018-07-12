/ Стала известна стоимость загранпаспорта на пятилетний срок

Пошлина за документы нового образца увеличатся.

Жителям Челябинской области напомнили об увеличении государственной пошлины за оформление заграничного паспорта, содержащего электронный носитель информации. Уже с 3 августа этого года за документ придется заплатить 5 тысяч рублей вместо установленной ранее стоимости в 3500, а для детей в возрасте до 14 лет — 2,5 тысячи рублей вместо полутора тысяч. При этом за паспорта с пятилетним сроком по-прежнему нужно платить две тысячи рублей для взрослых и одну тысячу рублей для детей.

Заграничные паспорта с пятилетним сроком действия удобней и экономичней оформлять для малолетних детей, так как внешность ребенка быстро меняется. Кроме того, при подаче документов на данный загранпаспорт необходимы лишь фотографии, а присутствие ребенка не требуется. — порекомендовала старший инспектор Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Челябинской области Валерия Стерина.

Оформить паспорт можно непосредственно в подразделениях по вопросам миграции территориальных органов полиции и посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг, а за оформлением заграничного паспорта с пятилетним сроком действия также можно обратиться и в Многофункциональные центры области. Все подразделения по вопросам миграции работают с понедельника по субботу.

Получить готовый заграничный паспорт при обращении по месту жительства можно будет через месяц, а для обратившихся по месту пребывания и (или) имеющих соответствующую форму допуска к сведениям, составляющим государственную тайну, срок оформления загранпаспорта составит до трех месяцев.

Добавим, если оформить получение документа на портале госуслуг, стоимость паспорта будет ниже на 30%.