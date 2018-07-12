/ Челябинский ученый создал аппарат для восстановления подвижности ног после серьезных травм

Устройство задает траекторию движения.

Исследователь из Южно-Уральского государственного университета создал устройство, которое помогает пациентам с проблемами в реабилитации. Алексей Петров представил прибор, заставляющий ногу работать, придавая ей подвижность, которой практически нет в послеоперационный период.

Наша разработка применима в послеоперационной реабилитации при травмах или операциях голеностопного, тазобедренного и коленного суставов, при растяжениях связок, а также при комплексной реабилитации пациентов с диагнозом ДЦП. В этом устройстве применена отличная от конкурентов конструкция, которая легко фиксируется. Кроме того, одной из главных особенностей этой конструкции является совмещение осей вращения сустава и шарниров устройства, что в других устройствах не наблюдается. За счет этого мы можем точно задавать траекторию движения, обучать пациента ходьбе. Аналогичные устройства в этом плане менее точны, и они не предоставляют возможности максимально корректного управления. — рассказал сайту «Первый областной» автор проекта Алексей Петров.

Сейчас устройство существует только на бумаге, прототип находится в стадии подготовки. Это уже не первая разработка ученого. До этого он представил экзоскелет, который поддерживает сразу несколько суставов.

Сейчас Алексей Петров занимается разработкой устройств для лыжников. Он специализируется на устройствах для лечения нижних конечностей. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе ЮУрГУ.

Изобретение, которое сейчас уже получило положительный отзыв специалистов, позволит детям, страдающим ДЦП, учиться ходить.