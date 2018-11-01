/ Сбербанк оплатит челябинским студентам поездки в общественном транспорте города

Участниками акции могут стать владельцы транспортной карты студента или дебетовой карты Сбербанка с транспортным приложением.

С первого ноября Сбербанк и рекламное агентство «Новатор» запустили специальную акцию для студентов высших и средне-специальных учебных заведений Челябинска. Принять участие в ней могут все, кто имеет транспортную карту студента или дебетовую карту Сбербанка с транспортным приложением, выданную в учебном заведении или оформленную самостоятельно. При отсутствии банковской карты с транспортным приложением ее можно заказать в любом офисе Сбербанка.

При пополнении любой из карт до 16 декабря 2018 г. на сумму 1 000 рублей через Сбербанк Онлайн или смс-сервис «Мобильный банк» участники акции могут стать обладателями денежного приза в размере 500 рублей. Приз будет зачислен на счет транспортного приложения на карте в период с 26 по 29 декабря этого года. Вторым условием участия в акции является наличие минимум одной безналичной оплаты проезда в общественном транспорте города. Получить денежный подарок может каждый 10-й участник, всего планируется сто победителей.

Студенты — самые прогрессивные пользователи финансовых услуг и заинтересованные в экономии средств. Мы разработали эту акцию, чтобы у молодых южноуральцев была возможность получить дополнительно к стипендии или своему ежемесячному бюджету денежный бонус. При текущей стоимости проезда для студентов это более 40 бесплатных поездок в общественном транспорте, — говорит Денис Чугунов, управляющий Челябинским отделением Сбербанка.

Участники акции могут пополнить транспортную карту на всю сумму сразу или несколькими платежами. Для этого в Сбербанк Онлайн в главном меню «Переводы и платежи» в разделе «Транспорт» предусмотрен специальный сервис пополнения «Транспортная карта г. Челябинск». В мобильном приложении этот сервис можно найти через поиск в разделе «Остальное». Далее остается ввести только номер транспортной карты.

Еще более простой вариант пополнения — через «Мобильный банк» Сбербанка. Достаточно отправить на номер 900 смс следующего содержания через пробелы: «Челпас номер транспортной карты сумма пополнения» или «Челбтк номер транспортной карты сумма пополнения». Смс можно написать как на русском, так и на английском языках, например, «Chelpas ХХХХХХХХХХ 1000» или «Челпас ХХХХХХХХХХ 1000». Подробная информация об акции, сроках проведения, количестве призов и порядке их получения размещается на сайте Сбербанка в разделе «Выгодно для Вас».