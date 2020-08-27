Причиной скандала с нехваткой учебников в школе № 104 Челябинска стало недопонимание

Образовательную организацию проверила первый вице-губернатор Ирина Гехт.

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Скандал из-за нехватки учебников в школе № 104 Челябинска возник из-за недопонимания сторон. По словам директора образовательного учреждения Ольги Петровой, возникшей шумихи среди родителей удалось бы избежать, если бы классный руководитель обратился к руководству.



«Непонимание возникло в нашем филиале из-за того, что 11-й класс идёт не по ФГОС, а по компоненту, поэтому учебников, которыми они пользуются, нет. В остальных зданиях они есть. Проблема бы решилась, если бы классный руководитель пришёл к руководителю филиала, к директору школы, даже к завучу. Дистанционное обучение привело к тому, что коллеги, которым за 65 лет были в самоизоляции, поэтому она свою боль высказала. Когда я увидела, мы вечером уже эту проблему решили»,— рассказала сайту «Первый областной» директор школы № 104 Ольга Петрова.

В школу с проверкой приехала вице-губернатор Ирина Гехт. Первый заместитель главы региона не только отреагировала на скандал с нехваткой учебников, но и осмотрела здание и пообщалась с педагогическим составом. Ирина Гехт подчеркнула заинтересованность руководства региона в обеспечении всех школ необходимыми учебниками.

«Было удивление, потому что деньги мы даже добавляли на обеспечение учебниками. Помню раньше, мои дети учились, мы все учебники покупали, сейчас этого практически нет. В общей массе я не слышала, что где-то бы возникала такая проблема. Вопрос сам решился и исчерпан, мы делаем всё, чтобы обеспечение учебниками в регионе было стопроцентным»,— рассказала Ирина Гехт.

По окончанию визита вице-губернатор отметила, что образовательные организации Челябинской области готовы к новому учебному году, подчеркнув, что в школах будут соблюдаться все санитарные нормы. Обеспечение учебниками Ирина Гехт назвала принципиальным моментом для областного правительства, а возникший случай назвала недопониманием сторон. Замгубернатора заверила, что все дети будут обеспечены необходимыми учебниками.

Напомним, информация о нехватке учебников перед 1 сентября в школе № 104 появилась в СМИ в среду, 26 августа. На проблему пожаловались родители, которым классный руководитель сообщила, что на 30 детей в библиотеке имеется лишь 1 учебник литературы, по 5 — истории и русского языка и 2 — по обществознанию.