Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
64.56 -0.29 72.37 -0.32
Челябинск
сейчас
 
+11 °C
завтра
 
+13 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям ОТВ Миасс Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
Время новостей Большая студия В гостях у Митрофановны Весь спорт Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Моя деревня Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Память народа Происшествия Специальный репортаж Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Удачный час Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ ОТВ-Миасс
Поиск по сайту Облако тегов
/ Руководитель департамента информационных программ ОТВ признана заслуженным работником СМИ Челябинской области

Руководитель департамента информационных программ ОТВ признана заслуженным работником СМИ Челябинской области

Постановление о награждении Оксаны Шевченко подписал Алексей Текслер.
сегодня в 13:09
  |  Общество

Руководитель департамента информационных программ медиахолдинга ОТВ Оксана Швеченко получила звание «Заслуженный работник средств массовой информации Челябинской области». Об этом сегодня, 17 мая, стало известно из постановления, которое подписал глава региона Алексей Текслер.

За деятельность по организации и развитию средств массовой информации и на основании Закона Челябинской области «О наградах Челябинской области» постановляю: Присвоить почетное звание «Заслуженный работник средств массовой информации Челябинской области» Шевченко Оксане Владимировне — руководителю департамента информационных программ Акционерного общества «Областное телевидение». — гласит постановление врио губернатора Челябинской области.

Напомним, что в марте прошлого года Оксана Шевченко также стала победителем конкурса руководителей в номинации «Лучший менеджер структурного подразделения-2017». Кроме того, телекомпания ОТВ в 2018 году получила награду от губернатора за лучший антитеррористический выпуск. Кроме этого, Оксана Шевченко — обладатель благодарностей законодательного собрания Челябинской области и губернатора региона, победитель конкурса журналистских работ «Мир семьи» и обладатель почетной грамоты министерства связи России

Оксана Шевченко трудится в компании больше 13 лет, до руководства департаментом информационных программ она работала региональным редактором и главным редактором сайта «Первый областной».

Отметим, что звание было учреждено к 85-летию Челябинской области.

Общество
Праздничный фейерверк побил рекорды по просмотрам трансляции медиахолдинга ОТВ
13.05.2019
Праздничный фейерверк побил рекорды по просмотрам трансляции медиахолдинга ОТВ
Общество
Медиахолдинг ОТВ в прямом эфире покажет празднование Дня Победы в Челябинске
09.05.2019
Медиахолдинг ОТВ в прямом эфире покажет празднование Дня Победы в Челябинске
Общество
Телеканал ОТВ презентовал проморолик к программе «Время новостей. Итоги»
30.04.2019
Телеканал ОТВ презентовал проморолик к программе «Время новостей. Итоги»
Общество
Зрители ОТВ смогут увидеть трансляцию прямиком с Парада Победы
18.04.2019
Зрители ОТВ смогут увидеть трансляцию прямиком с Парада Победы
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

Комментарии

Татьяна Гомова
15:06, 17.05.2019
Оксаночка, поздравляю!! Мо-лод-чи-ка!! Желаю дальнейших творческих успехов.

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Важное в СМИ
Последние новости
В мире
Умерла сердитая кошка Grumpy Cat
сегодня в 15:16
Умерла сердитая кошка Grumpy Cat
Происшествия
Молодые лоси из нацпарка «Зюраткуль» сбежали в Юрюзань
сегодня в 15:10
Молодые лоси из нацпарка «Зюраткуль» сбежали в Юрюзань
Происшествия
ПАЗ въехал в «Киа» на оживленной улице Челябинска
сегодня в 14:52
ПАЗ въехал в «Киа» на оживленной улице Челябинска
Происшествия
«АУЕ»-страницу потребовала заблокировать в Сети Челябинская прокуратура
сегодня в 14:19
«АУЕ»-страницу потребовала заблокировать в Сети Челябинская прокуратура
Общество
Южноуральцев ждут заморозки в грядущие выходные
сегодня в 14:04
Южноуральцев ждут заморозки в грядущие выходные
Общество
В Москве началось прощание с Сергеем Доренко
сегодня в 13:45
В Москве началось прощание с Сергеем Доренко
Общество
Руководитель департамента информационных программ ОТВ признана заслуженным работником СМИ Челябинской области
сегодня в 13:09
Руководитель департамента информационных программ ОТВ признана заслуженным работником СМИ Челябинской области
Общество
Сближение Луны с Юпитером увидят южноуральцы в мае
сегодня в 13:07
Сближение Луны с Юпитером увидят южноуральцы в мае
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Гордость Урала
Миасс
ШОС и БРИКС
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
Время новостей
Большая студия
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Моя деревня
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Память народа
Происшествия
Специальный репортаж
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Удачный час
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ОТВ-Миасс
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2019 АО «Обл-ТВ». СМИ сетевое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Бутт А.С. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6