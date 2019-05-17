/ Руководитель департамента информационных программ ОТВ признана заслуженным работником СМИ Челябинской области

Постановление о награждении Оксаны Шевченко подписал Алексей Текслер.

Руководитель департамента информационных программ медиахолдинга ОТВ Оксана Швеченко получила звание «Заслуженный работник средств массовой информации Челябинской области». Об этом сегодня, 17 мая, стало известно из постановления, которое подписал глава региона Алексей Текслер.

За деятельность по организации и развитию средств массовой информации и на основании Закона Челябинской области «О наградах Челябинской области» постановляю: Присвоить почетное звание «Заслуженный работник средств массовой информации Челябинской области» Шевченко Оксане Владимировне — руководителю департамента информационных программ Акционерного общества «Областное телевидение». — гласит постановление врио губернатора Челябинской области.

Напомним, что в марте прошлого года Оксана Шевченко также стала победителем конкурса руководителей в номинации «Лучший менеджер структурного подразделения-2017». Кроме того, телекомпания ОТВ в 2018 году получила награду от губернатора за лучший антитеррористический выпуск. Кроме этого, Оксана Шевченко — обладатель благодарностей законодательного собрания Челябинской области и губернатора региона, победитель конкурса журналистских работ «Мир семьи» и обладатель почетной грамоты министерства связи России

Оксана Шевченко трудится в компании больше 13 лет, до руководства департаментом информационных программ она работала региональным редактором и главным редактором сайта «Первый областной».

Отметим, что звание было учреждено к 85-летию Челябинской области.