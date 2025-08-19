Сайт 1obl.tv празднует свое девятилетие

За эти годы вышло почти 15 тысяч видео и более 8 тысяч онлайн‑трансляций

В 2025 году свой 9-й день рождения празднует сайт телеканала ОТВ — 1obl.tv. Первые публикации здесь были сделаны в далеком 2016 году. Зернистая съемка, непривычно плохое для 2025 года качество и старый логотип — так сейчас выглядят эти записи.

Дорожно-транспортные происшествия, спортивные мероприятия, челленджи, благотворительные спектакли, фестивали и даже поросячьи бега.

Эти ролики, как машина времени, переносят нас в события, которые проживали Челябинск и область 9 лет назад.

Должность редактора онлайн-вещания в 2016 году занимала Ольга Мешкова. Она рассказала, что после запуска необходимо было изучать аудиторию, подбирать контент, как ключи. Смотреть, на что будет больше реакций, переходов, комментариев. Оказалось, что людям интересны происшествия, мистика и милые животные.

Помимо того что на сайте оперативно выкладывались видеозаписи из исходников, снятых для телевизионных новостей, а также записи очевидцев, его особенностью были прямые трансляции. Первое вещание запустили также весной 2016 года. В пресс-центре, расположенном в здании телеканала ОТВ, эксперты обсудили автостраховку и ремонт машины по ОСАГО.

«Когда нужно было организовать трансляцию „под ключ“, с камерами, инженерами, первое, о чем я подумала: „Как я буду это делать? Я вообще не понимаю, как выстроить эту коммуникацию.“ Техническая составляющая была для меня чем-то невероятным. Но оказалось, что это очень интересно, задействовано много специалистов, процесс от идеи до ее реализации был увлекательным»,

— поделилась воспоминаниями Ольга Мешкова.

Именно трансляции и стали отличительной фишкой 1obl.tv: в пресс-центре эксперты из различных сфер обсуждали важные события в их области, вещались спортивные матчи, концерты и спектакли, конкурсы, парады, праздники и мероприятия.

Вскоре на сайте начали транслировать и часть программ телеканала ОТВ, чтобы их могли увидеть интернет-пользователи. Еще позже эфир канала стал доступен в интернете на постоянной основе.

За 9 лет на 1obl.tv вышло почти 15 тысяч видеозаписей в разделе «Вне эфира», а также более 8,5 тысячи онлайн-трансляций.

Одним из самых популярных роликов стал кусочек эфира программы «Наше утро», в котором рассказывают о пользе и вреде жимолости . Еще одно часто просматриваемое видео — история челябинского Хатико , который, как оказалось, просто сбежал от хозяев и клянчил сосиски в аэропорту. Множество людей во время пандемии коронавируса посмотрели онлайн-трансляцию концерта «Борис Годунов», спектакль представили актер Евгений Князев и Челябинский симфонический оркестр.

Вне конкуренции остаются трансляции матчей КХЛ — южноуральцы болеют за свои команды и следят за их новостями так же активно, как и 9 лет назад.

Мы продолжим показывать вам самые эксклюзивные и яркие видео, транслировать масштабные спортивные и культурные события, а также радовать вас самыми интересными телевизионными программами. Спасибо, что остаетесь с нами все эти годы!