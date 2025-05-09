Праздничные мероприятия в Челябинске 9 мая можно смотреть в онлайн-трансляции

«Первый областной» запустит эфир и в социальных сетях

Сегодня весь мир празднует 80‑летие Победы в Великой Отечественной войне. Весь день мы будем транслировать праздничные мероприятия в Челябинске на телеканале ОТВ и сайте 1obl.tv.

9:00 — торжественная церемония возложения венков и цветов к мемориалу «Вечный огонь».

10:55 — торжественное построение войск Челябинского гарнизона.

13:00 — ежегодная акция «Бессмертный полк» в очном формате.

16:30 — праздничные мероприятия на Кировке. Постановка «Челябинск — Донбасс. Традиции братской поддержки» и историческая реконструкция торжественной отправки добровольческого танкового корпуса на фронт.

В 22:00 вы увидете праздничный салют.

Трансляцию можно запустить в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», в телеграм-канале «Смотри ОТВ» и на сайте Онлайн ТВ. Реальное видео