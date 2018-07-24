/ Борис Дубровский отправится на юбилейный саммит БРИКС в Йоханнесбург

Губернатор Челябинской области запланировал поездку в ЮАР в делегации президента.

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский вошел в состав официальной делегации Российской Федерации, которую возглавляет президент России Владимир Путин. Вместе они посетят крупнейший город Южно-Африканской Республики Йоханнесбург, где состоится юбилейный десятый саммит БРИКС. Визит намечен на 25−27 июля.

Указ президента о проведении в Челябинске саммитов ШОС и БРИКС в 2020 году дает колоссальную возможность для развития города. Активно ведутся работы на ключевых объектах, связанных с проведением саммита, реализуются проекты по развитию инженерной инфраструктуры и благоустройству общественных пространств. Общий объем работ действительно впечатляет. Подготовка к саммиту требует максимального напряжения усилий и властей, и бизнеса, прежде всего — строительного: проектных организаций, строительных компаний. Для всех нас — это проверка на профессиональную компетентность. Именно поэтому особое значение приобретает изучение опыта других городов. — отметил Борис Дубровский.

На повестке саммита в ЮАР — учреждение общего механизма разрешения конфликтов, центра разработки вакцин, женского и гендерного форума, а также сотрудничество в области экономического планирования перед лицом четвертой промышленной революции. В числе участников саммита, помимо лидеров государств — членов БРИКС, — главы Аргентины, Индонезии, Египта, Ямайки и Турции.

Напомним, саммиты ШОС и БРИКС состоятся в Челябинск в 2020 году. Соответствующий указ подписал президент Российской Федерации.

На саммитах ШОС и БРИКС в Челябинске должен быть сохранен тот уровень гостеприимства, который Россия продемонстрировала, принимая мероприятия в Уфе в 2015 году. Уверен, что предстоящие события будут способствовать укреплению международного сотрудничества, стабилизации международной обстановки и развитию экономических связей между странами-участницами двух авторитетных организаций. — заявил советник Президента Российской Федерации, заместитель председателя — ответственный секретарь Организационного комитета по подготовке и обеспечению председательства РФ в ШОС в 2019—2020 годах и в объединении БРИКС в 2020 году Антон Кобяков.

В 2015 году саммиты ШОС и БРИКС прошли в Уфе, в 2009 году — в Екатеринбурге.