/ Корреспондент ОТВ Юлия Савосина победила во всероссийском конкурсе

Журналистка рассказала о программе Минсоца, спасающей неблагополучные семьи.

Корреспондент телеканала ОТВ стала победителем конкурса «В фокусе — детство». Участвовать в нем могли журналисты всех направлений из всех регионов России. Челябинская область отправила сразу 20 заявок, но только три человека получили признание экспертов. Среди них — Юлия Савосина. Зрителям ОТВ Юлия известна как корреспондент, умеющий неординарно, но при этом понятно преподнести материал, разбирающийся в каждой теме, от политики до социальной помощи. Сюжет «Неблагополучные семьи возвращаются к нормальной жизни» еще раз это подтвердил.

На самом деле мне очень понравилось писать этот сюжет. Без шуток. Во-первых, Министерство социальных отношений всегда идёт на контакт, и благодаря этому собирать материал достаточно легко. Во-вторых, меня воодушевила тема. Сюжет был о программе областного Минсоца, благодаря которой жизнь семей, которые по той или иной причине оказались в сложной ситуации, нормализуется. Благодаря этой программе дети остаются в семье, их не отправляют в детские дома. И герои сюжета у нас были замечательные. Так что, наверное, да, я вложила душу в этот сюжет. И мне очень приятно, что мою работу оценили на таком высоком уровне. Для меня это важно. — рассказала сайту «Первый областной» Юлия Савосина.

Отметим, что информация о победе добралась до ОТВ как раз в день телевидения. Тем символичнее победа Юлии Савосиной.

Редакция сайта «Первый областной» искреннее поздравляет коллегу и желает ей достигать новых вершин.