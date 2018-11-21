Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
65.59 -0.42 75.18 -0.14
Челябинск
сейчас
 
-2 °C
завтра
 
-5 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Специальный репортаж Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ ОТВ-Миасс
Поиск по сайту Облако тегов
/ Корреспондент ОТВ Юлия Савосина победила во всероссийском конкурсе

Корреспондент ОТВ Юлия Савосина победила во всероссийском конкурсе

Журналистка рассказала о программе Минсоца, спасающей неблагополучные семьи.
сегодня в 17:29
  |  Общество
Корреспондент телеканала ОТВ стала победителем конкурса «В фокусе — детство». Участвовать в нем могли журналисты всех направлений из всех регионов России. Челябинская область отправила сразу 20 заявок, но только три человека получили признание экспертов. Среди них — Юлия Савосина. Зрителям ОТВ Юлия известна как корреспондент, умеющий неординарно, но при этом понятно преподнести материал, разбирающийся в каждой теме, от политики до социальной помощи. Сюжет «Неблагополучные семьи возвращаются к нормальной жизни» еще раз это подтвердил.

На самом деле мне очень понравилось писать этот сюжет. Без шуток. Во-первых, Министерство социальных отношений всегда идёт на контакт, и благодаря этому собирать материал достаточно легко. Во-вторых, меня воодушевила тема. Сюжет был о программе областного Минсоца, благодаря которой жизнь семей, которые по той или иной причине оказались в сложной ситуации, нормализуется. Благодаря этой программе дети остаются в семье, их не отправляют в детские дома. И герои сюжета у нас были замечательные. Так что, наверное, да, я вложила душу в этот сюжет. И мне очень приятно, что мою работу оценили на таком высоком уровне. Для меня это важно. — рассказала сайту «Первый областной» Юлия Савосина.

Отметим, что информация о победе добралась до ОТВ как раз в день телевидения. Тем символичнее победа Юлии Савосиной.

Редакция сайта «Первый областной» искреннее поздравляет коллегу и желает ей достигать новых вершин.

Общество
Борис Дубровский наградил активную молодежь и пообщался с ней в неформальной обстановке
сегодня в 11:39
Борис Дубровский наградил активную молодежь и пообщался с ней в неформальной обстановке
Общество
Борис Дубровский наградил работников допобразования
сегодня в 10:38
Борис Дубровский наградил работников допобразования
Общество
Главный онколог области прокомментировал введение новых наград на Южном Урале
вчера в 18:05
Главный онколог области прокомментировал введение новых наград на Южном Урале
Общество
Борис Дубровский распорядился учредить новые награды к 85-летию области
вчера в 14:15
Борис Дубровский распорядился учредить новые награды к 85-летию области
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Это интересно
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Последние новости
Происшествия
Челябинка попала под колеса маршрутки на ЧМЗ
сегодня в 20:05
Челябинка попала под колеса маршрутки на ЧМЗ
Общество
Депутат Госдумы предложил отменить ЕГЭ
сегодня в 20:00
Депутат Госдумы предложил отменить ЕГЭ
Общество
Правительство области и Евразийский банк развития подписали соглашение о сотрудничестве
сегодня в 18:28
Правительство области и Евразийский банк развития подписали соглашение о сотрудничестве
Происшествия
На Южном Урале разыскивают 82-летнего пенсионера
сегодня в 18:23
На Южном Урале разыскивают 82-летнего пенсионера
Наука
В Магнитогорске уже начал работу первый в области «Кванториум»
сегодня в 18:16
В Магнитогорске уже начал работу первый в области «Кванториум»
Общество
Спасатели помогли «скорой» с излишне полными пациентами
сегодня в 17:55
Спасатели помогли «скорой» с излишне полными пациентами
Происшествия
Жители Миасского рассказали о воде из-под крана с мазутом и песком
сегодня в 17:50
Жители Миасского рассказали о воде из-под крана с мазутом и песком
Общество
Корреспондент ОТВ Юлия Савосина победила во всероссийском конкурсе
сегодня в 17:29
Корреспондент ОТВ Юлия Савосина победила во всероссийском конкурсе
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
ШОС и БРИКС
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Специальный репортаж
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ОТВ-Миасс
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 АО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Сироткин Н.И. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6