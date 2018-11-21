/ Корреспондент ОТВ Юлия Савосина победила во всероссийском конкурсе

На самом деле мне очень понравилось писать этот сюжет. Без шуток. Во-первых, Министерство социальных отношений всегда идёт на контакт, и благодаря этому собирать материал достаточно легко. Во-вторых, меня воодушевила тема. Сюжет был о программе областного Минсоца, благодаря которой жизнь семей, которые по той или иной причине оказались в сложной ситуации, нормализуется. Благодаря этой программе дети остаются в семье, их не отправляют в детские дома. И герои сюжета у нас были замечательные. Так что, наверное, да, я вложила душу в этот сюжет. И мне очень приятно, что мою работу оценили на таком высоком уровне. Для меня это важно. — рассказала сайту «Первый областной» Юлия Савосина.
Отметим, что информация о победе добралась до ОТВ как раз в день телевидения. Тем символичнее победа Юлии Савосиной.
Редакция сайта «Первый областной» искреннее поздравляет коллегу и желает ей достигать новых вершин.