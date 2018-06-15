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Нужна помощь? Легко!

Отправляясь на отдых не забывайте брать с собой полис ОМС
сегодня в 08:00
  |  Общество

Здоровье — ценность, о которой вспоминаешь, когда начинаешь его терять. Залог хорошего самочувствия — здоровый образ жизни и регулярные профилактические осмотры. Вспомните, в какой страховой медицинской компании вы застрахованы, и сохраните номер ее единого контакт-центра — он пригодится вам для решения любого вопроса, связанного с получением медицинской помощи по полису ОМС.

Уже два года в системе обязательного медицинского страхования работает «общенациональный клиентский сервис», главной рабочей силой которого являются страховые представители — универсальные помощники, готовые оперативно проконсультировать, дать совет и защитить ваши права на получение качественной бесплатной медицинской помощи.

Обратившись в единый контактный центр страховой компании «АльфаСтрахование — ОМС» по бесплатной круглосуточной «горячей линии» 8 800 555 10 01, вы получите ответ на любой интересующий вас вопрос, который только может возникнуть при обращении в поликлинику или при госпитализации — от типовых «как прикрепиться к поликлинике?», «как записаться к врачу?», до сложных и требующих предметного разбирательства.

В ООО «АльфаСтрахование — ОМС» работают порядка 300 страховых представителей — это высококвалифицированные эксперты, в числе которых есть и практикующие врачи (они занимаются сложными случаями).

Страховые представители отвечают на устные обращения граждан, организуют защиту их прав и законных интересов в системе ОМС, инициируют проведение экспертизы качества оказанной медицинской помощи. В их ведении урегулирование спорных ситуаций между пациентом и медицинской организацией, информационное сопровождение застрахованных, а также контроль оказанной медицинской помощи лицам с хроническими заболеваниями и находящимся на диспансерном наблюдении.

Также страховые представители следят за тем, чтобы застрахованные граждане проходили раз в три года диспансеризацию. В 2017 г. ее прошли 2,2 млн застрахованных в «АльфаСтрахование — ОМС», при этом компания разослала около 13 млн информационных сообщений по разным каналам коммуникаций с напоминанием о ней (СМС, почтовые рассылки, телефонные звонки и т. д.). Была проделана колоссальная работа и важнейшую ее часть также выполняли страховые представители.

Обращаясь к страховому представителю, застрахованным не нужно думать о том, какой специалист им нужен — звонок будет перенаправлен, исходя из озвученного вопроса. При этом сервис страховых представителей доступен для всех посетителей поликлиник и пациентов стационаров, застрахованных как в «АльфаСтрахование — ОМС», так и в других страховых компаниях, а также для тех, кто по различным причинам еще не успел застраховаться. При этом клиенты «АльфаСтрахование — ОМС» смогут получить более детальные консультации по возникшим у них вопросам, а всех других позвонивших страховые представители проконсультируют по общим вопросам системы ОМС. — рассказывает Светлана Бабарыкина, директор по региональному управлению ООО «АльфаСтрахование — ОМС».

КАК ЭТО БЫВАЕТ

За два года страховые представители стали настоящими помощниками населения, и граждане через них начали чаще обращаться к своему страховщику за разъяснениями и защитой своих законных прав. Это способствует улучшению качества медицинской помощи, облегчает работу медицинских работников и повышает страховую грамотность россиян.

Пациент челябинской МБУЗ ГКП задал вопрос о правомерности взимания денежных средств за физиолечение. Страховой представитель созвонился с заведующей физиотерапевтическим отделением, которая сообщила, что застрахованный получил все необходимые 10 сеансов лечения магнитом бесплатно, дальнейшее физиолечение — строго по показаниям. Страховой представитель рекомендовал пациенту подойти к лечащему врачу за консультацией и направлением, при необходимости, на дальнейшее лечение. В результате врач скорректировал лечение и назначил в качестве комплексной терапии другую физиопроцедуру (УВЧ) бесплатно.

Другой пример: в Горно-заводское отделение Челябинского филиала ООО «АльфаСтрахование — ОМС» обратилась пациентка с просьбой оказать содействие в проведении консультации пульмонолога в г. Челябинске. Страховой представитель связался с заведующей поликлиникой по месту прикрепления застрахованной, были выяснены и уточнены обстоятельства и причины сложившейся ситуации, найдены пути решения, в результате чего пациентка была записана на консультацию в Областную больницу на следующий день.

Не нужно ждать обострения ситуации — еще на этапе, когда застрахованный по каким-либо причинам не может получить медицинскую помощь или врач, по его мнению, не предпринимает должных мер для диагностики и лечения, нужно незамедлительно обратиться к страховому представителю любым удобным способом — через телефон бесплатной круглосуточной «горячей линии» 8 800 555 10 01, сайт компании или придя в офис. — отмечает Светлана Бабарыкина.

ПОЛИС В ЛЕТО

Начинается отпускная пора. Отправляясь на отдых в другой регион России или просто на выходные на дачу, не забывайте взять с собой полис ОМС. Конечно, мы не планируем болеть в отпуске, тем более стараемся обезопасить от недомогания ребенка, но от неприятностей, увы, никто не застрахован. Именно поэтому в поездку нужно взять не только паспорт, но и полис ОМС, а для ребенка младше 14 лет — свидетельство о рождении и полис ОМС. Если вам отказали в получении бесплатной медицинской помощи, на которую вы имеете законные права, обратитесь к своим универсальным помощникам — страховым представителям по единому контактному номеру вашей страховой компании.

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