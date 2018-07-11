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/ Свой костный банк появится в Челябинске

Свой костный банк появится в Челябинске

Заявка на специальный аукцион уже подана.
сегодня в 12:41
  |  Общество

В Челябинске планируют организовать работу своего костного банка. Это выведет протезирование южноуральских пациентов на новый уровень. Об этом сегодня, 11 июля, в ходе пресс-конференции на «Онлайн ТВ» заявил главный травматолог-ортопед Минздрава Челябинской области Леонид Поляк.

Сегодня практически историческое событие случилось. Я сдал документы на аукцион по организации костного банка. Потому что ревизионное протезирование без хорошего костного банка невозможно. Костный банк у нас будет свой. — заявил Леонид Поляк.

Своя лаборатория консервации тканей в Челябинске существует, однако, по словам травматолога, качество костей там уже отстает от современных технологий. Если костный банк в регионе все же появится, замещать костные дефекты будет гораздо проще. Это станет серьезным шагом вперед в индустрии.

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