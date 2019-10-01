Саудовская Аравия завлекает россиян в гости «легкими» визами

В стране разработали специальную систему въезда, чтобы познакомить туристов с восточной культурой.

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Новая визовая система Саудовской Аравии позволит получать россиянам визы прямо на границе. Таким образом, власти пытаются повысить туристический поток и познакомить граждан России с восточной культурой. Корреспондент «Первого областного» поговорил с местным экспертом и узнал, популярна ли Саудовская Аравия среди челябинцев, и куда стоит ехать за экзотикой.

«Пока, к сожалению, востребованности по данному направлению нет, по крайней мере, на данном этапе. Может быть, если страна заинтересует не только визовым режимом, но и хорошими ценами по наземному обслуживанию, тогда, возможно, что-то изменится»,— рассказала Ольга Жигайлова, менеджер международного отдела туристического бюро «Спутник».

По прогнозам в этом сезоне челябинцы будут отдавать предпочтения странам Азии и Востока, причем есть необычные запросы.

«Любителей восточных стран достаточно много, ведь как раз приближается сезон. Среди туристов сейчас очень востребованы такие направления, как Вьетнам, Тайланд, некоторые люди выбирают Шри-Ланку. Такие страны, как Доминикана и Куба очень востребованы на зимних направлениях. Челябинцы любят летать на Мальдивы, Сейшелы, Маврикий, но чаще всего это единичные запросы. В зимнее время редкие туристы берут билеты в Индонезию, Бали, Филиппины»,— продолжает Ольга Жигайлова.

По мнению Ольги, сезон начнется в октябре и привлечет большое количество туристов по самым разным направлениям.