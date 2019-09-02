«Дух горы» вывел заблудившихся челябинских туристок из лесов Зюраткуля

Группа из Челябинска заблудилась в нацпарке, обратно на тропу их вывела собака.

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Челябинские туристки решили покорить хребет Зюраткуль в субботу, 31 августа. В гору девушки отправились днём. Уже в середине пути группу застал снег, но это не остановило путешественниц, и они продолжили путь. Преодолев последнюю гряду, девушки добрались-таки до вершины, где их ждало необычное знакомство. На вершине хребта между деревьев гулял пес, больше похожий на волка. Собака оказалась на редкость дружелюбной, но пугливой, к людям подходила с опаской.

«Пес абсолютно очарователен. Хотя первые пару минут мы сомневались: не волк ли это. Потом размышляли, как он взобрался на хребет и откуда здесь взялся?! Но, когда он пошел за нами покорять самую верхнюю точку хребта (к слову, в отличие от нас, делал он это без особых усилий), мы уже перестали удивляться и нарекли его „Духом горы“», — поделилась Юлия Делижан.

Пес виртуозно ловил мышей на вершине Зюраткуля: поводив носом по ветру, бросался под елки и выходил оттуда уже с добычей в зубах. Но не только поэтому он запомнился девушкам. На обратном пути, из-за тумана, группа сбилась с общей тропы и заблудилась в чаще леса. Сначала пробирались сквозь заросли, надеясь на свою интуицию и память. Затем обратились за помощью к интерактивным картам и увидели, что свернули много левее, чем было нужно. Непроходимые заросли и снег затрудняли движения, на скользких камнях туристки падали, не обошлось и без повреждений. Но навстречу уже шла помощь. «Дух горы» уже спешил на помощь, он и вывел заплутавших путешественниц обратно на тропу.

«Я была уверена, что этот дикий охотник обитает на вершине Зюраткуля, питаясь пойманными им мышами и птицами. Но после того, как на обратном пути мы заблудились и с трудом снова нашли правильный курс, мы сразу увидели его — „Духа горы“, как будто он ждал именно нас. И нам казалось, что он выбрал замерзших, промокших и уставших нас, а потом еще 1,5 часа сопровождал нас до возвращения в поселок», — рассказала Нина Бахтина.

Как оказалось, пес местный. На гору, по всей видимости, ходит сам по себе, а порой сопровождает туристов до вершины. Как поделились героини истории, на следующее утро «Дух горы» пришел проводить их в дорогу. Напомним, это уже не первое домашнее животное, которое прославилось восхождением на Зюраткуль. В мае этого года туристов на хребет провожал суровый пушистый кот.