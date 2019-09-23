Старейший в мире туроператор Thomas Cook закрылся, отразится ли это на челябинских туристах

Британская организация столкнулась с финансовыми проблемами.

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В понедельник, 23 сентября, крупнейший туроператор Thomas Cook объявил о закрытии. За рубежом находится 600 тысяч его клиентов из разных стран. Великобритания уже заявила, что это будет крупнейшая эвакуация в мирное время. В России Thomas Cook владеет туроператором «Интурист». Но как заверяют челябинские представители компании, закрытие британского офиса, никак не отразится на их путешествиях.

«Поднялась паника, но туристов можно успокоить. Thomas Cook это отдельная компания, которая не имеет отношения к „Интурист“. Поэтому российский туроператор работает в плановом режиме. Самолеты как вылетали, так и будут вылетать, никаких проблем не возникнет», — рассказала Мария Кучеренко, директор по развитию группы туристических компаний «Интурист».

Как пояснили в компании «Интурист», Thomas Cook это отдельное юридическое лицо, как и российский туроператор. У обоих собственные договоренности с отелями и принимающей компанией.

«Если туристов Thomas Cook принимает одна компания, путешественников „Интурист“ другая. То, что они владеют, об этом никакой информации конкретной нет. На данный момент, компания „Интурист“ — это отдельная финансовая структура. В дальнейшем, скорее всего туроператора кто-то выкупит либо прежние хозяева, либо еще кто-то», — добавила Мария Кучеренко.

Туроператор Thomas Cook работает с 1841 года, тогда начался запуск железнодорожных экскурсий. Компании принадлежат курорты и отели. Как отметило Reuters, туроператор в год обслуживал 19 миллионов человек из 16 стран.