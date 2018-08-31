/ «Можно кружочек?» Борис Дубровский осмотрел Южноуральск с колеса обозрения. Видео

Глава региона посетил город с рабочим визитом.

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Сегодня, 31 августа, губернатор Челябинской области с рабочим визитом отправился в Южноуральск. Там Борис Дубровский побывал на нескольких обновленных площадках — местном арматурно-изоляторном заводе и парке культуры и отдыха. В августе завершилась модернизация предприятия, на ЮАИЗ обновили печи.

Мощность новой печи увеличена на 20% и достигнет 100 тонн стекломассы в сутки. Увеличена масса отдельных стеклодеталей до 15 килограмм. Это требуется для строительства современных линий электропередач. До сих вес самой тяжелой детали достигал 10 килограмм. Кроме того, на заводе установлена фарфоровая печь для термоизоляторов. Заводчане обратились к губернатору за содействием, чтобы помочь задействовать в полной мере испытательный цех. — рассказал сайту «Первый областной» с места событий корреспондент Егор Хвесюк.

Также губернатор Борис Дубровский побывал в городском парке. Тут в рамках федеральной программы установили новые аттракционы, сделали спортивные площадки, улучшили инфраструктуру. Самым дорогим подарком к 5-летию города стало колесо обозрения. Аттракцион купили за 19 миллионов рублей. Именно его испытал глава региона.

Давно было сказано — хлеба и зрелищ! Надо, чтобы были комфортные и высокопроизводительные рабочие места. Мы должны давать людям возможность развиваться и реализовывать себя. Также должны быть места, где жители смогут отдыхать. Программа «Комфортная городская среда» именно об этом. — рассказал сайту «Первый областной» губернатор Борис Дубровский.

Однако на принятых мерах благоустройство не закончится. Местные подростки хотят иметь возможность кататься на скейтбордах и велосипедах всесезонно. Следующим пунктом рабочей поездки станет Троицк.