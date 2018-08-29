/ Борис Дубровский поздравил прокурора области со вступлением в должность

Виталий Лопин пошел на повышение указом Президента России.

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский поздравил с повышением Виталия Лопина. Он занял кресло прокурора области после нескольких лет в должности заместителя. Старший советник юстиции сменил на этом посту Александра Кондратьева.

Ваш профессиональный и жизненный путь неразрывно связан с городом Челябинском, со службой на благо Южного Урала. В органах прокуратуры Вы зарекомендовали себя блестящим специалистом, преданным однажды выбранному делу. Убежден, что присущие Вам качества, такие как ответственность, компетентность и принципиальность, помогут в дальнейшей работе и послужат укреплению законности и правопорядка на территории Челябинской области. — говорится в поздравлении от имени губернатора Челябинской области Бориса Дубровского.

Также глава региона отметил, что Виталию Лопину предстоит возглавить крепкий, профессиональный и хорошо знакомый коллектив. В завершение поздравления Борис Дубровский желает новому руководителю ведомства реализовать потенциал подчиненных и добиться поставленных целей.