/ Конвертер саранчи в чипсы презентовали на международном робофестивале южноуральцы

Проект переработки насекомых взял «серебро» в младшей группе.

Южноуральская делегация робототехников представила свои работы на международном фестивале «Робофинист», проходившем в северной столице. Туда от Челябинской области отправились сразу восемь команд. Самой необычной работой был проект по сборке и переработке саранчи. Юные изобретатели построили целую систему, которая сначала обезвреживает саранчу, а потом превращает в съедобные чипсы.

Проект переработки саранчи взял «серебро» в младшей группе. Это команда из ДПШ имени Крупской: Даниил Куделин, Мирон Колиниченко, Ярослав Рихтер и руководитель Ирина Казанцева. Третье место взяли сразу две команды под руководством Виктора Метелкина. Александр Еремеев и Павел Еремин из Копейска представили в старшей группе автоматизированный корпус для сортировки мусора.

Помимо того, «бронзу» взяли челябинцы, выступавшие в категории «Летательные интеллектуальные робототехнические системы». Их проект «Галилео» — робот, управляемый в воздухе пультом — понравился жюри. Работу представили Глеб Салашенко и Глеб Прислопский, педагог — Ирина Ермакова.

Мы увидели, как меняется сложность проектов. Часто используется видеозрение, которое раньше встречалось в единичных комплексах, создаваемых школьниками. Стали применяться элементы искусственного интеллекта. Это требует от учащихся прекрасного знания математики, физики, информатики. — рассказал директор дома юношеского творчества Владислав Халамов.