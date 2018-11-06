/ Гала-концерт международного фестиваля-конкурса фламенко пройдет в Челябинске

Ожидается около 170 танцоров и музыкантов разных возрастов.

В Челябинске 10 ноября пройдет юбилейный концерт в рамках международного фестиваля «Flamenco de primavera».

Выступление соберет около 170 участников из разных городов, ожидаются несколько коллективов из Екатеринбурга, команда из Снежинска и участники челябинских школ. Также, в этом году будет много детских выступлений.

От Челябинска будет 12 участников в юниорской группе. Девять девочек представят три композиции — это большая премьера, серьезный скачок в развитии детского фламенко. Впервые будет показан полностью мужской номер: семь мальчиков станцуют фарруку. У нас появились две звездочки: девочки, которые начали заниматься фламенко в первом классе. В Екатеринбурге есть дети, которые изучают фламенко с шести-семи лет, а в Челябинске до сих пор такого не было. — рассказала педагог и солистка челябинского коллектива «Фиеста» Мария Хорват.

Фестиваль пройдет 10 ноября в театральном корпусе ДПШ им. Крупской. В 10 часов начнется конкурсная программа, а в 15:00 стартует гала-концерт.