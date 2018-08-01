/ Южноуральским робототехникам вручили «бронзу» за спасающего растения андроида

Изобретение оценили на Всемирной олимпиаде WRO.

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Челябинские робототехники вновь продемонстрировали прекрасный результат на международной олимпиаде. Три юных инженера представили на соревновании свой проект — робота, защищающего растения от насекомых-вредителей. Запустить робота можно одной кнопкой, однако для этого был написан сложный код и сконструирован сам андроид.

Робот движется по линии до тех пор, пока не сработает датчик касания, затем открывается купол и включается воздушный компрессор. Насекомые падают от потока воздуха на купол, из-за специального материала не могут выбраться наружу. Затем купол закрывается, и робот отъезжает на базу. Это автоматизированная система. — рассказала сайту «Первый областной» тренер робототехников Лидия Рулевская.

Работу южноуральцев по достоинству оценили судьи Всемирной робототехнической олимпиады. В ней приняли участие сборные из 25 стран, а Россию представляли сразу три команды — из Челябинской области, Тюмени и Новосибирска. Южноуральская сборная заняла третье место в категории WRO Open.

Наши школьники показали достойный результат на столь престижных соревнованиях. Это говорит о том, что в южноуральской системе образования работают педагоги, которые способны увидеть потенциал воспитанника и раскрыть его талант. Но всегда есть, к чему стремиться. Участие в подобных мероприятиях помогает развиваться и совершенствоваться, находить новые полезные знакомства и просто изучать этот мир. — прокомментировал достижения команды министр образования и науки региона Александр Кузнецов.

Отметим, что робота для защиты растений создавали специально к соревнованиям. Темой Всемирной робототехнической олимпиады и всех этапов соревнований была еда — улучшение качества питания, обеспечение продовольственной безопасности, устранение проблемы голода и развитие ресурсосберегающего земледелия.