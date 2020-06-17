«Санитарные собаки» появились на улицах Челябинска

Животные с бирками в ушах никому не вредят.

Послушать 00:00

С 2020 года в России вступили новые правила обращения с безнадзорными животными. Теперь их нужно обязательно отлавливать, стерилизовать и вакцинировать, затем отпускать на волю. Причем, у каждой собаки или кошки должна быть специальная неснимаемая метка. И все это должно фиксироваться.

«После отлова безнадзорное животное немедленно должно быть передано в приют, а сам процесс отлова и выпуска на прежнее место обитания будет фиксироваться на видео», — сказано в Федеральном законе «Об ответственном обращении с животными».

Отметим, что первые такие животные уже появились на улицах Челябинска. Они абсолютно безопасны для окружающих, ведь эти кошки и собаки привиты и стерилизованы, что снижает их агрессию и гарантирует отсутствие потомства. А по бирке в ухе можно судить о состоянии здоровья и времени нахождения в приюте.

Для таких животных придумали свое название — «санитарные собаки». Ведь они могут защитить людей от мышей и крыс, которые могут являться переносчиками бешенства, и даже лисиц и волков. Также они справятся и, с так называемой, уборкой территории от остатков продуктов питания.