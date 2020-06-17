Художница из Челябинска вместе с семьёй переехала на Алтай

Елена Беседина променяла жизнь в мегаполисе на деревенский быт.

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Челябинская художница Елена Беседина вместе с семьёй оставила большой город и переехала в Сибирь. Девушка с мужем и двумя детьми обосновалась в домике под посёлком Алтайское. Там Елена Беседина пишет картины и ведёт свой ютуб-канал.



Путешествие женщины началось с переезда в поселок Пороги в Сатке. Там художница встретила своего мужа. Позже, пара перебрались в Набережные Челны, а оттуда уже вместе с дочкой они отправились покорять Тайгу. Семья путешествует на обычной надувной лодке, на ней же южноуральцы проплыли вдоль и поперек всю реку Лену, совершили сплав по Джапкычану и побывали на Вилюйском водохранилище.

«У меня всегда была такая мечта иметь маленький домик в лесу, где я бы могла жить, заниматься своими делами, рисовать. Быть наедине с собой», — рассказала жительница Алтая Елена Беседина.

Доводилось путешественникам ночевать зимой в лесной глуши, когда до ближайшего поселения было 80 километров. Сейчас семья обосновалась в поселке Алтайское. Здесь Елена занимается хозяйством, супруг колет дрова и кует оружие на заказ. Большую часть времени семья проводит вместе.

«Мы занимаемся какими-то „развивашками“, два раза в неделю мы ездим в школу искусств. А так большую часть времени дети проводят со мной. Они смотрят как я рисую, то же садятся рядышком рисовать»,— отметила Елена Беседина.

Кроме того, Елена ведет свой канал на YouTube. В своих видео она делится историями путешествий и рассказами о жизни на Алтае. В планах покорителей Севера — новые сплавы по рекам и Алтайские пейзажи.