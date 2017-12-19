/ Сказочный праздник стучит в двери

Встречайте Новый год в санатории «Урал».

Идеальное место для встречи Нового года — санаторий «Урал». В праздничную ночь на столах появятся изысканные блюда, в зале зазвучит чарующая музыка, а в двери войдут Дед Мороз и Снегурочка с ценными подарками. Они, а также ведущие новогодней ночи, подарят настоящий праздник.



Гостей санатория порадуют ледовым городком, горкой для лихих спусков, лыжными тропами и катком для озорных коньков. Веселиться можно будет все каникулы. При этом участвовать в зимних забавах смогут и дети, и взрослые: заводные конкурсы, уличные гуляния, потешные игры и много других развлечений порадуют гостей в новогодние каникулы.



Также санаторий «Урал» предлагает посетить лечебные процедуры, которые будут оказываться ежедневно, без выходных.



В санатории работает бассейн, финская сауна, центр красоты и здоровья, проводятся различные виды массажа и многое другое.



Вам подарят внимание, заботу, творческий подход и весь волшебный мир природы! Полноценное лечение, проживание в комфортных номерах, и 3-х разовое питание! Сказочная атмосфера и здоровье ждут Вас в «Санатории Урал»!



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