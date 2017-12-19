/ 104 «Оливье» или 233 «Сельди под шубой» может позволить на Новый год «средний» челябинец

Специалисты подсчитали праздничные затраты в южноуральской столице.

Каждый год челябинцы тратят на широкое празднование Нового года, с подарками и развлечениями, большую сумму. Портал «Зарплата.ру» посчитал, во сколько обойдется праздник в 2017 году. Примерная сумма — 17600 рублей, то есть больше половины средней зарплаты челябинцев. 11% уходит на развлечения, 46% на еду, остальная часть, 7 480 рублей, — на подарки.



Мужчины на Новый год больше всего хотят получить денежные средства или ноутбук или смартфон. А женщины — деньги, путешествия, косметику или парфюмерию. При этом средняя стоимость ноутбука — 35 тысяч рублей, смартфона — 8 989 рублей, а туалетная вода — 1 729 рублей, книга стоит в среднем 311 рублей, а тушь для ресниц — 456 рублей. — сообщила сайту «Первый областной» сотрудник пресс-службы «Зарплата.ру» Полина Ванькова.

Напомним, что средняя зарплата в Челябинске, по данным портала «Зарплата.ру», составляет 33 тысячи рублей. Если представить, что все деньги уйдут на праздник, то на такую сумму челябинцы могут дважды отметить Новый год или приготовить 104 салата «Оливье» из расчета на 4 человек. «Сельди под шубой» можно сделать 233 порции.

Напомним, новогодний стол в Челябинске подорожал на 5%, по данным федеральной службы государственной статистики. Поднялась цена на мясо, консервы, овощи и алкоголь. Росстат оценил челябинский стол в 5832 рубля, но сами челябинцы называют другую сумму — 7820 рублей.