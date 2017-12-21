/ Почувствуйте новогодний дух на празднике в зимнем лесу

Загородный клуб «Быстрай» зовет на корпоративы и утренники.

Загородный клуб «Быстрай» подготовил увлекательное приключение в зимнем лесу в формате Театрализованной спортивно-развлекательной игры. Ведущие: Снегурочка и Дед Мороз, а также, главного символа грядущего года – Собаки. Катание на собачьих упряжках и снегоходах, на лошадях и квадроциклах, стрельба из ружья, арбалета и лука, зимние забавы, пейнтбол, метание копья и ножа, лесной каток, лыжи и сани!



Комплексный обед для школьников и Праздничные банкеты для корпоративных мероприятий в трех залах вместимостью до 80 гостей! Русская и европейская кухни.



Новогодние Ёлки для школьников и корпоративные праздники продлятся с 15 декабря по 8 января.



Цена детских Елок — от 1200 руб/чел (с горячим обедом)

Цена Новогодних корпоративных игр или банкета — от 1000 руб/чел.

Подробности на сайте, в ВК и Instagram.

