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/ 350 успешных школьников стали гостями главной Елки Челябинска

350 успешных школьников стали гостями главной Елки Челябинска

Детям вручили подарки и пригласили на караоке-мюзикл.
сегодня в 18:20
  |  Общество

Лучшие ученики челябинских школ уже отпраздновали Новый год — 25 декабря они стали гостями главной Елки Челябинска. Приглашение они получили, одержав победу на олимпиадах, конкурсах, а также не получив за все время обучения итоговые оценки не ниже пятерки. Каждый из 350 школьников не только поводил хоровод вокруг главной елки, но и получил подарок от администрации города.

Сегодня здесь собрались ребята, уже достигшие определенных успехов. Это самые первые ваши победы, и впереди вас ждет множество новых открытий. Заканчивается первое полугодие, вы хорошо потрудились, и сейчас самое время хорошо отдохнуть. Проведите время с пользой: катайтесь на лыжах и коньках, гуляйте, и обязательно читайте книги, поскольку ничего нет полезнее и увлекательнее! — обратилась к гостям главной Елки Челябинска вице-мэр Наталья Котова.

Подарком для гостей Елки стали новогодние кульки и «Энциклопедия школьника», а также просмотр караоке-мюзикла «Новогоднее приключение Умки».

Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

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