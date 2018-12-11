/ Санарский бор «подлечат» в 2019 году

Деревья, сгоревшие во время пожаров, будут вырубать уже в этом месяце.

Санарский бор, являющийся памятником природы Челябинской области, начнут расчищать от сгоревших деревьев. План мероприятий по спасению бора в Пластовском муниципальном районе уже разработан.

Напомним, весной 2018 года 6300 гектаров Санарского бора были охвачены огнем. От пожара тогда пострадало более 5000 гектаров, а еще 600 гектаров было пройдено верховым пожаром. Последствиями ЧП может стать нашествие вредителей в ослабленных частях леса.

Сейчас, по предварительным подсчетам, необходимо расчистить 951 гектар сгоревшего леса.

Состоялось лесопатологическое обследование, в результате которого назначено проведение сплошных санитарных рубок на площади 110 гектаров. 24,9 гектара уже включены в план санитарно-оздоровительных мероприятий на 2018 год. В 2019 году отведено лесосек под сплошные санитарные рубки на площади 85,1 гектара. — отметили в главном управлении лесами Челябинской области.

Возможно, в 2019 году эта цифра может вырасти. Подбираются участки для точного лесопатологического обследования. Это позволит быстрее завершить расчистку горельника и начать работы по восстановлению леса.