/ Пожары перестали угрожать лесам и населенным пунктам Челябинской области

В регионе отменили противопожарный режим.

Челябинская область перестала гореть. Установившаяся холодная погода и затяжные дожди снизили риск возникновения природных пожаров. В итоге было решено отменить особый противопожарный режим, введенный на территории региона больше месяца назад. Постановление подписал губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Правительство Челябинской области постановляет: отменить с 4 июня 2018 года на территории Челябинской области особый противопожарный режим. Признать утратившим силу постановление Правительства Челябинской области от 28.04.2018 «О введении особого противопожарного режима на территории Челябинской области». — сообщается в официальном документе.

Напомним, что за май в Челябинской области потушили больше сотни природных пожаров. Сильно пострадали лесничества. В большинстве случаев виноваты оказались люди. Они жгли траву или костры в лесах или рядом с ними.