Самый высокий подросток России живет в поселке Бреды Челябинской области

Рассказываем историю, как молодой человек попал в книгу рекордов России.

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В Челябинской области проживает самый высокий подросток России. Официально это подтвердили 20 мая 2020 года. Мальчика зовут Кирилл Кучкин, ему 12 лет и его рост — 186,3 сантиметра.

Мы решили узнать, как о высоком мальчике узнали в Книге рекордов России.

«Знакомые решили сделать нам сюрприз и оставить заявку о том, что есть такой мальчик, с ростом 186 сантиметров и 46 размером ноги. Когда мне перезвонили, для меня это был сюрприз. Мне сказали, что будет назначена экспертиза в режиме онлайн, так как сейчас существует угроза распространения коронавирусной инфекции. Нам назначили эксперта Станислава Анатольевича Кононенко, он проводил инструктаж», — рассказала корреспонденту сайта «Первый областной» мама Кирилла Юлия Кучкина.

Для того, чтобы провести замер, семье пришлось обратиться за помощью к кадастровым инженерам, поскольку нужен был специальный лазерный измерительный прибор. Эксперт зафиксировал результаты измерения, а позже Юлии Кучкиной позвонили и сообщили, что рекорд подтвержден.

«Кирилл был очень удивлен, сначала он даже не поверил, что это правда. Ему есть в кого быть высоким, рост прадеда — 210 сантиметров. Но раньше Кирилл немного стеснялся своего высокого роста, потому что все одноклассники ниже. Подтверждение рекорда будет полезно для его самооценки», — отмечает мама Кирилла.

Сам же подросток ведет активный образ жизни, играет на саксофоне, является бойцом «Юнармии» и мечтает стать военным инженером. Запись в Книге рекордов России отправится в его копилку достижений и станет подспорьем для новых целей.