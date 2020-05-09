Рекордное количество людей заразилось коронавирусом за сутки в Челябинской области

91 южноуралец получили положительные результаты на COVID-19.

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Количество заболевших коронавирусом в Челябинской области перевалило за тысячу. За минувшие сутки диагноз COVID-19 получили еще 91 человек, таким образом, общая цифра зараженных составила 1 058 человек.

«Больных COVID-19 — 791 человек. 249 из подтверждённых пациентов выздоровели и выписаны из больниц (за сутки — 61 человек). 7 граждан переведены в медицинские учреждения по месту прописки в другие регионы РФ. За прошедшие сутки умер 1 человек. Пациентка 68 лет, причина смерти — ковидная пневмония», — сообщили «Первому областному» в региональном минздраве.

Все заболевшие находятся в больница в изолированных боксах. Круг их контактов продолжает отрабатываться.

В Челябинской области продолжает действовать режим ограничений, именно эта мера призвана сдержать распространение коронавируса. Только самоизоляция и социальная разобщенность поможет региону скорее выйти из сложившегося положения. Оставайтесь дома и соблюдайте все меры предосторожности.