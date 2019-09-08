Самый сильный человек России пришел на избирательный участок в Челябинской области

Эльбрус Нигматуллин пришел на избирательный участок с семьей.

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Самый сильный человек России Эльбрус Нигматуллин проголосовал на избирательном участке в Металлургическом районе Челябинска. Силач пришел с семьей. Эльбрус отметил: их семья не пропускает ни одни выборы.

«Я всегда привык полагаться только на себя и свои силы. Но в данном случае я не мог пропустить выборы губернатора. Это серьезно и как бы банально это не звучало, но голосовать нужно и не надо жаловаться, что не за кого отдать голос», — поделился Эльбрус Нигматуллин.

Эльбрус Нигматуллин надеется, что будущий губернатор сможет гулять по улицам города и общаться с жителями региона, а не сидеть в кабинете администрации или за окном тонированного автомобиля.