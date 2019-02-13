/ Борис Дубровский встретился с обманутыми дольщиками во время визита на цинковый завод

Губернатор пообещал решить вопросы долевого строительства до 2021 года.

Одним из вопросов, которых коснулся Борис Дубровский во время встречи с рабочими на Челябинском цинковом заводе, стала ситуация с достройкой домов дольщиков компании «Яркая жизнь». С проблемой к главе региона обратилась одна из работниц ЧЦЗ.

Вы, конечно, знаете все наши проблемы. Мой дом должны были сдать летом 2017 года. У нас только цоколь и фундамент заложены, что дальше — неизвестно. Когда все решится? — спросила Бориса Дубровского работница завода.

Глава региона разъяснил, что сейчас появились законодательные возможности, которые позволяют найти инвесторов для достройки объектов. Губернатор заверил — вопрос с дольщиками находится на его постоянном контроле.

В частности, мы можем выделять землю, чтобы была возможность закрыть кассовый разрыв для достройки этих домов. Вопросы с дольщиками на постоянном контроле у меня и правительства Челябинской области, мой заместитель Сергей Вернерович Шаль ведет эту работу. Я регулярно проверяю, как продвигается вопрос. Есть свои нюансы, вы и без меня знаете, какие именно. Мы нацелены решить вопрос до 2021 года. Работаем над этим. — рассказал Борис Дубровский.

Напомним, совсем недавно состоялась встреча инициативной группы во главе с вице-губернатором Сергеем Шалем и обманутыми дольщиками Челябинска. Чиновник отметил: по вопросу долевого строительства есть положительные сдвиги, а сейчас решается вопрос с поиском инвесторов.