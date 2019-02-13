Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
65.68 -0.03 74.39 +0.24
Челябинск
сейчас
 
-16 °C
завтра
 
-11 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям ОТВ Миасс Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
Время новостей В гостях у Митрофановны Весь спорт Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Моя деревня Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Специальный репортаж Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Удачный час Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ ОТВ-Миасс
Поиск по сайту Облако тегов
/ Борис Дубровский встретился с обманутыми дольщиками во время визита на цинковый завод

Борис Дубровский встретился с обманутыми дольщиками во время визита на цинковый завод

Губернатор пообещал решить вопросы долевого строительства до 2021 года.
сегодня в 19:30
  |  Общество

Одним из вопросов, которых коснулся Борис Дубровский во время встречи с рабочими на Челябинском цинковом заводе, стала ситуация с достройкой домов дольщиков компании «Яркая жизнь». С проблемой к главе региона обратилась одна из работниц ЧЦЗ.

Вы, конечно, знаете все наши проблемы. Мой дом должны были сдать летом 2017 года. У нас только цоколь и фундамент заложены, что дальше — неизвестно. Когда все решится? — спросила Бориса Дубровского работница завода.

Глава региона разъяснил, что сейчас появились законодательные возможности, которые позволяют найти инвесторов для достройки объектов. Губернатор заверил — вопрос с дольщиками находится на его постоянном контроле.

В частности, мы можем выделять землю, чтобы была возможность закрыть кассовый разрыв для достройки этих домов. Вопросы с дольщиками на постоянном контроле у меня и правительства Челябинской области, мой заместитель Сергей Вернерович Шаль ведет эту работу. Я регулярно проверяю, как продвигается вопрос. Есть свои нюансы, вы и без меня знаете, какие именно. Мы нацелены решить вопрос до 2021 года. Работаем над этим. — рассказал Борис Дубровский.

Напомним, совсем недавно состоялась встреча инициативной группы во главе с вице-губернатором Сергеем Шалем и обманутыми дольщиками Челябинска. Чиновник отметил: по вопросу долевого строительства есть положительные сдвиги, а сейчас решается вопрос с поиском инвесторов.

Общество
Инициативная группа провела встречу с обманутыми дольщиками Челябинска
07.02.2019
Инициативная группа провела встречу с обманутыми дольщиками Челябинска
Общество
Около 600 дольщиков «Гринфлайт» к весне переедут в новые квартиры
24.01.2019
Около 600 дольщиков «Гринфлайт» к весне переедут в новые квартиры
Общество
Дольщикам «Яркой жизни» поможет правительство области
  
25.12.2018
Дольщикам «Яркой жизни» поможет правительство области
Общество
Привлекать дольщиков теперь смогут только опытные застройщики
03.08.2018
Привлекать дольщиков теперь смогут только опытные застройщики
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Это интересно
Важное в СМИ

Комментарии

Клара
20:07, 13.02.2019
Кто ищет-тот всегда найдет-я про достройщиков, они же профи и поймут что к чему, какие нужны материалы для достройки и мб им ничего доплачивать сверх доли не надо будет.Жалко, что людей кинули на деньги-скорее всего обанкротились.

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Последние новости
Хоккей
«Трактор» в упорном матче проиграл «Северстали». Фоторепортаж
сегодня в 22:12
«Трактор» в упорном матче проиграл «Северстали». Фоторепортаж
Хоккей
Четыре очка Мэтта Эллисона помогли «Металлургу» обыграть «Витязь»
сегодня в 22:01
Четыре очка Мэтта Эллисона помогли «Металлургу» обыграть «Витязь»
Общество
Минпромторг предложил установить «Радиус трезвости» для продажи алкоголя
сегодня в 21:30
Минпромторг предложил установить «Радиус трезвости» для продажи алкоголя
Общество
Заняться проезжей частью по улице Захаренко пообещал губернатор
сегодня в 19:56
Заняться проезжей частью по улице Захаренко пообещал губернатор
Общество
Борис Дубровский встретился с обманутыми дольщиками во время визита на цинковый завод
сегодня в 19:30
Борис Дубровский встретился с обманутыми дольщиками во время визита на цинковый завод
Хоккей
«Трактор» завершает домашнюю серию матчем против «Северстали»
сегодня в 18:27
«Трактор» завершает домашнюю серию матчем против «Северстали»
Общество
Посылки из Москвы по регионам будут доставлять за 2 дня
сегодня в 18:22
Посылки из Москвы по регионам будут доставлять за 2 дня
Происшествия
Следователи предполагают, что крановщики сгорели из-за нарушения техники безопасности
сегодня в 18:15
Следователи предполагают, что крановщики сгорели из-за нарушения техники безопасности
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Миасс
ШОС и БРИКС
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
Время новостей
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Моя деревня
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Специальный репортаж
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Удачный час
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ОТВ-Миасс
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2019 АО «Обл-ТВ». СМИ сетевое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Сироткин Н.И. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6