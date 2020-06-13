Самые высокие точки Челябинской области украсил российский флаг в День России

Инициативу проявили активисты Общероссийского народного фронта.

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Специально ко Дню России представители Общероссийского народного фронта в Челябинской области подняли российский флаг над самыми известными высокими точками региона. Где был установлен триколор, рассказали в пресс-службе ОНФ.

«Вместе с командой „Молодежка ОНФ“ установили национальный флаг на Эйфелевой башне в селе Париж и на вершине Александровской сопки высотой 843 метров. Также на призыв поучаствовать в акции откликнулись яхтсмены: триколор украсил судна на озере Увильды»,— рассказали в ОНФ.

Как отметил эксперт ОНФ Вячеслов Курилин, флаг, развевающийся на высоте, символизирует силу, положение России на мировой арене, свободу, широту русской души и россиян в целом.

Кроме того, активисты фронта раздавали всем желающим ленточки с триколором на улицах городов Челябинской области, а также рассказывали об истории праздника и призывали принять участие в праздничном флешмобе — разместить ленточку на своём окне или балконе.

«День России — не просто праздник, это символ единства многонациональной страны, где объединились множество народов, культур, конфессий. Каждая из них значима, и в этом наша сила»,— отметил член регионального штаба ОНФ Карен Даллакян.

Отметим, в День России триколор не только был поднят над высокими точками региона, но и украшал множество объектов. Например, в Челябинске в цвета российского флага окрасились телебашня и бизнес-центр «Челябинск-Сити». А ещё триколор красовался на исконно русском праздничном пироге.