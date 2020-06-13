«Очень красиво!»: как Челябинск отметил День России

Корреспонденты ОТВ узнали у горожан, понравился ли им праздничный город.

Послушать 00:00

Несмотря на эпидемию коронавируса, Челябинская область отлично подготовилась к празднованию Дня России. В регионе прошли не только интересные праздничные акции, но и сами города преобразились в столь важный для страны день. Например, челябинская телебашня окрасилась в цвета российского триколора. Корреспонденты ОТВ минувшей ночью прогулялись по городу и узнали у местных жителей, понравился ли им праздничный Челябинск.

«Обычно я часто гуляю в парке и вижу подсветку телебашни, но сегодня, в праздничный день, она меня особенно порадовала»,— рассказала юная челябинка нашему корреспонденту.

Другие горожане также оценили триколор на телебашне, но некоторым не хватало транслирующейся надписи «С праздником!».

«Всё замечательно, очень красиво, мне нравится. Ещё была бы надпись „С праздником!“, сегодня ведь праздник»,— поделилась своим мнением местная жительница.

Российский флаг из множества огоньков на бизнес-центре «Челябинск-Сити» тоже порадовал гуляющих по Кировке. Особенно эффектно подсветка смотрелась на фоне грозового неба.

«Очень красиво получилось, нигде в городе подобного не видели»,— делились впечатлениями отдыхающие.

А кто-то даже показывал местные красоты своим друзьям и знакомым, живущим в других городах, по Скайпу.

Немало праздничных акций прошло в Челябинской области в День России. В Златоусте, например, испекли исконно-русский пирог и украсили его триколором и праздничной надписью, в Магнитогорске жителей города радовали музыкальный трамвай и машина, а творческие жители Красноармейского района устроили настоящий концерт. И коронавирус совершенно не помешал праздничному настроению южноуральцев.