Самую длинную скамью в России установят в Челябинске

Арт-объект появится за памятником Курчатову.

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В Челябинске появится новый арт-объект. Самая длинная скамья в России будет расположена за памятником Курчатову. Место притяжения молодежи, скейтеров и отдыхающих оборудуют так, чтобы места хватило для каждого.

«На данный момент мы установили порядка 175 профильных конструкций. Их будет всего свыше 300. А дальше около 1000 террасных досок начнут укладывать по периметру. Кстати выбрали цвет „венге“ — так скамья будет подходить под общее благоустройство центральной части города», — рассказал корреспонденту медиахолдингу ОТВ житель Челябинска Дмитрий Шалагинов.

Материал доски сделан из древесно-полимерного композита, он позволит им прослужить Челябинцам не менее 50 лет.

Идея о создании огромной скамьи посетила активистов. С проектом они обратились в администрацию Центрального района.

«Место такое очень тусовочное. У нас в планах было как раз желание отремонтировать эту подпорную стенку, пришли ребята, и я предложил им несколько вариантов участия в благоустройстве, учитывая нюансы они выбрали эту территорию», — прокомментировал ситуацию для корреспондента медиахолдинга ОТВ глава Центрального района Виктор Ереклинцев.

Глава района лично приезжает на велосипеде, чтобы проверить ход работ.

Стоимость арт-объекта — 350 тысяч рублей, из них 320 уже собрали неравнодушные челябинцы. Кроме скамьи активисты оборудуют розетки и бесплатный Wi-Fi. Работы по монтажу планируют завершить уже к празднованию дня города.