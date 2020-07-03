Арт-объект из гигантских букв станет «визитной карточкой» Челябинска

Объемную инсталляцию «Я Дома» с лавочками установят на набережной Миасса.

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В Челябинске появится новый арт-объект, — гигантские буквы сложат во фразу «Я Дома». В объемной конструкции предусмотрены лавочки для горожан. Создатели проекта считают, что «объект станет визитной карточкой города», а также отличным местом для отдыха и фотографий.

«Два месяца согласований и поправок, перенос места, — и мы, наконец, утвердили у главного архитектора новый дизайн арт-объекта. Цвет букв был изменен на светло-зеленый. Конструкция стала более „воздушной“. Объект по стилю соответствует другим объектам благоустройства нашего города», — пишут авторы проекта.

Сначала планировалось сделать буквы разноцветными, средства на реализацию проекта жертвовали горожане, а разработкой занимались волонтеры. Фраза «Я Дома», по словам общественников, означает, что дом не ограничивается четырьмя стенами квартиры.

Подробнее о создании инсталляции можно узнать в группе «Арт-объект „Я ДОМА“» в социальной сети «Вконтакте».