«Стайка» из Сатки претендует на звание лучшего арт-объекта страны

Произведение московского художника участвует в престижном художественном конкурсе.

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На улице 50 лет ВЛКСМ в Сатке несколько лет назад появился необычный арт-объект. Его автором стал московский художник Алексей Лука, который из обломков снесенных стаек создал произведение современного искусства. Теперь арт-объект претендует на одну из главных премий России в этом направлении — XI премия в области современного искусства имени Сергея Курёхина. 11 марта был объявлен Лонг-лист премии. В номинации «Искусство в общественном пространстве» саткинская стайка значится первым претендентом на победу.

«В список номинантов вошел 51 проект в 7 номинациях из Санкт-Петербурга, Москвы, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Краснодара, Ростова, Хельсинки и других городов», — рассказывают организаторы.

Итоги подведут совсем скоро — церемония награждения пройдет в Санкт-Петербурге 26 апреля на фестивале «Арт-Механика».

Отметим, что это не первая награда, которую может получить автор арт-объекта «Стайка 2607». В сентябре этого года Алексей Лука стал обладателем премии «АРХИWOOD—2019». Победу ему обеспечило общественное голосование.