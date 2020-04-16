Чистомэн создал арт-объект с типами мусорящих людей

Экспозиция строится на 19 огромных мешках с мусором.

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Челябинский герой Чистомэн создал интерактивную выставку. Об этом он сообщил в своих аккаунтах в социальных сетях. На фотографиях изображены 19 полных мешков с мусором, каждый на 100 литров. К мешкам прикреплены изображения, на которых написаны виды мусорящих людей.

«Как пришла данная идея — не помню. Над данным списком я работаю уже несколько месяцев. Свою деятельность пока не продолжаю, сижу на карантине, но это был исключительный случай», — рассказал сайту «Первый областной» Чистомэн.

Среди типов мусорящих людей есть «Урнитологи», «Скамелье», «Наложники» и многие другие.

Как отмечает сам Чистомэн, меньше разбрасывать меньше мусора во время обязательного режима самоизоляции челябинцы не стали.