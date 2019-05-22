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Челябинец попытался сжечь машину, чтобы не отдавать ее приставам

Владельцы автомобиля организовали несанкционированную парковку в одном из дворов города.
сегодня в 12:31
  |  Происшествия

Судебные приставы отдела по взысканию административных штрафов Челябиинска изъяли автомобиль злостного неплательщика. Совокупный долг владелицы Ford Fusion составил более 96 тысяч рублей. Также числится 68 неоплаченных штрафов и столько же исполнительных производств на 52 тысячи рублей. Еще 44 тысячи рублей составляет совокупный исполнительский сбор, сообщает пресс-служба управления ФССП по Челябинской области.

- Постановления Центра автоматической фиксации административных правонарушений ГУВД по Челябинской области на принудительное взыскание штрафов начали поступать в отдел судебных приставов с 2018 и по май 2019 года. Все это время судебные приставы пытались убедить собственницу автомобиля не доводить дело до крайних мер, но безрезультатно. Челябинка, за которой зарегистрирован автомобиль, сама за рулем не ездит — у нее и прав водительских нет. Счета пусты, официально она не работает. Машина была ограничена в регистрационных действиях, женщина через суд ограничена в праве выезда за границу Российской Федерации. Осенью прошлого года она письменно гарантировала погашение долга путем ежемесячного перечисления по две тысячи рублей. Но после пары выплат свою миссию она, видимо, посчитала исполненной и перестала отвечать на звонки. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе ФССП по Челябинской области.

В мае этого года приставами было принято решение об аресте и изъятии автомобиля. Сотрудники ведомства установили, что супруг автовладелицы каждый вечер садится в машину на самоорганизованной парковке на Комсомольском проспекте и собирает деньги с других водителей за охрану машин ночью.

- Вечером 20 мая судебные приставы подъехали по нужному адресу и подоспели как раз к началу трудовой «ночи» мужа должницы. Арестовать машину без конфликта редко когда удается, а в данной ситуации мужчина даже попытался зажигалкой сжечь автомобиль, чтобы он не достался никому, но сотрудники группы быстрого реагирования немедленно пресекли этот демарш.

Супруги говорили о машине как о единственной кормилице, только непонятно, как многократное нарушение правил безопасности на улицах огромного города может способствовать укреплению благосостояния семьи. Несмотря на возникший конфликт, судебным приставам удалось убедить челябинца передать автомобиль мирно, с соблюдением всех процессуальных норм. — рассказали в пресс-службе ведомства.

В настоящий момент машина находится на стоянке ответственного хранителя. У должницы есть 10 суток на погашение долга, а по истечению этого срока автомобилю назначат независимую оценку для дальнейшей передачи на реализацию.

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