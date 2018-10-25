/ В четыре раза выросло число самозанятых россиян

По последним данным Росстата, их количество выросло до нескольких миллионов.

Число зарегистрированных самозанятых граждан в России за последний год увеличилось в четыре раза, сообщает газета «Известия». Так, 1 октября 2017 года было зарегистрировано всего 595 человек, однако уже через год их стало 2587. При этом последние данные Росстата говорят, что реальная цифра гораздо больше — порядка нескольких миллионов.

Таких граждан власти намерены вывести из тени, так как, получая медицинские услуги и пенсии, они совершенно не платят налоги и страховые взносы. Для самозанятых планируют ввести налог, включающий взносы на медицинское страхование. Пока что новая мера будет действовать в пилотном режиме в четырех регионах страны.

Отметим, самозанятыми называют предпринимателей, которые работают на себя без привлечения других сотрудников. Их годовой оборот, как правило, не превышает 2,4 млн рублей. Среди них — репетиторы, няни, сиделки, швеи, уборщики, фотографы, строители, фрилансеры, выполняющие на заказ разные виды работ, включая написание текстов или создание графики. Люди подобных профессий с 2017 года могут встать на учет в налоговой.