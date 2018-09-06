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/ В Копейске заработал фонтан с подсветкой

В Копейске заработал фонтан с подсветкой

Жители города вечерами проводят время на центральной площади.
сегодня в 11:11
  |  Общество

В Копейске на Площади Трудовой Славы заработал фонтан. Главными его особенностями стали красочная подсветка и фигурный выпуск воды, который имеет 10 режимов. Управление фонтаном осуществляется из специальной комнаты с помощью компьютера.

Электронный блок управления стоит в специальной подземной комнате. Программы меняются разные, в зависимости от того, как их запрограммирует энергетик. Внизу находится комната, где стоят компрессоры, насосы, трубы, там же находится электронный блок управления, куда вводится программа. — рассказал сайту «Первый областной» управляющий директор подрядной организации Иван Корниец.

Обновленный фонтан вновь стал достопримечательностью Копейска. Местные жители каждый вечер приходят на площадь, чтобы посмотреть на водное шоу.

Украшение города. Особенно в вечернее время, сюда притягивает людей со всех улиц. Издалека светится, очень красиво, масса положительных эмоций. Хочется, чтобы он радовал копейчан ещё много лет. — делится своими впечатлениями с сайтом 1obl.ru жительница города.

Несколько дней назад сайт «Первый областной» уже писал о том, как у фонтана отпала облицовка во время его реконструкции. Тогда в этом подозревали местных вандалов. Сейчас, уверяет подрядчик, фонтан полностью отремонтирован и готов к круглосуточной эксплуатации.

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