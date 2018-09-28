/ Единый номер для вызова экстренных служб заработает в Челябинской области

Система будет внедряться поэтапно.

С 1 октября в Челябинской области будет запущена Система-112 — программа вызова экстренных служб, работающих по принципу «одного окна». Теперь, чтобы вызвать скорую, пожарную или полицию, можно будет звонить на номер «112». Сюда же входят аварийная служба газовой сети и «Антитеррор» (ФСБ). Единая система внедряется на территории региона по поручению губернатора Челябинской области Бориса Дубровского.

Реализация проекта по внедрению единой системы вызова экстренных служб имеет особую социальную значимость. Система-112 позволит каждому южноуральцу из любой точки области буквально в считанные секунды выйти на связь с оперативными службами. Это очень важный фактор, потому что порой в чрезвычайных ситуациях счет времени идет на минуты. Я считаю, что система повысит оперативность и взаимодействие всех экстренных служб в условиях чрезвычайной ситуации и обеспечит безопасность граждан. — подчеркнул губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

С августа 2017 года в городе Челябинске уже обрабатываются все реальные вызовы, поступающие по номеру 112. В среднем, в сутки обрабатывается до 1500 звонков, еженедельно около 10 тысяч обращений и до 40 тысяч в месяц. Следующим этапом будет постепенный запуск системы на территории всей области к 28 декабря текущего года. Средства на реализацию программы выделены главой региона из областного бюджета.