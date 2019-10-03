Из Челябинска снова можно будет улететь в Ташкент

Прямые перелеты возобновят с конца октября.

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В Ташкент из Челябинска снова можно будет улететь прямым рейсом. В последний раз подобная возможность была у пассажиров еще в 2015 году, после чего четыре года прямых перелетов из Челябинска не совершалось.

«Авиаперевозчик „Узбекистан Эйрвейз“ с 26 октября 2019 года открывает прямые чартерные рейсы по маршруту Ташкент — Челябинск — Ташкент с частотой один рейс в неделю», — сообщили сайту «Первый областной» в аэропорту Челябинска.

Перелеты в Ташкент будут осуществляться на самолетах «Аэробус А-320». Самый дешевый билет можно будет приобрести за 9300 рублей. С собой в салон самолета можно будет взять сумку весом до 8 килограммов, в багажное отделение — до 20 килограммов.