Пилоты Урала учатся сажать самолет в поле по примеру ЧП Подмосковья

По словам летчиков, ситуация с лайнером «Уральских авиалиний» — одна из самых сложных, которая может произойти.

В Екатеринбурге пилоты начали активно отрабатывать на тренажере ситуацию, которая повторяет аварийную посадку в Подмосковье: 15 августа лайнер компании «Уральские авиалинии», следовавший из Москвы в Симферополь, был вынужден приземлится в кукурузном поле, так как в двигатель самолета попали птицы.

На специальном тренажере задаются аварийные ситуации. Как отмечает пилот-инструктор Алексей Окунев, в программе тренажера вариации поломок на самолете достигают до сотни.

«Мы отрабатываем большой перечень „аварий“: отказ двигателей на взлете, после взлета, вовремя полета, посадка с превышением посадочного веса, аварийное снижение, отказ всех генераторов, задымление кабины и многое другое», — рассказывает о прохождении тренировки Владимир Деминский, командир воздушного судна.

Также Владимир Деминский отмечает, что посадка, которую совершил лайнер «Уральских авиалиний», можно назвать одной из самых сложных ситуаций, которые только могут произойти: поспешность принятия верных решений, совершение безопасного маневра, груз ответственности за жизни экипажа и пассажиров.

Также командир воздушного судна, которые не раз лично проходил тренировку на этом аппарате, отмечает, что управлять тренажером намного сложнее, чем реальным самолетом.

«Тренажеры сильно отличаются от реального самолета по физическим ощущениям. Самолет введут себя немного иначе. Тренажер более инертный. На нем немного сложнее. Если мы умеем летать на самолете, то на тренажере мы должны летать в три раза лучше»,— рассказывает Владимир Деминский.

Все пилоты Урала восхищаются хладнокровностью экипажа, спасшего авиалайнер в Подмосковье.

«Командир экипажа догадался не выпустить колеса шасси, чтобы не пробить топливные баки. Хотя по инструкции надо выполнить посадку именно на шасси, но в данной ситуации это было бы чревато»,— отмечает Деминский.

Все пилоты России поражены смелостью Дамира Юсупова, командира экипажа самолета, и называют эту посадку героическим поступком.