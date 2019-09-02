Самолет сообщением «Челябинск-Анталья» задержан на 8 часов

Ранее в другой самолет авиаперевозчика с таким же рейсом ударила молния.

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Сегодня ночью был задержан вылет самолета в Анталью из Челябинска. Борт авиаперевозчика «Red Wings» должен был вылететь еще в 1:40, однако по неизвестным для пассажиров причинам вылет был перенесен сначала на 5 утра, а затем на 9:00, а после уже на 10 часов, как показывает онлайн-табло.



«Причина переноса вылета — техническая неполадка. Ремонтом занимались работники авиакомпании», — рассказал пресс-секретарь челябинского аэропорта Сергей Куклев.

В 10:17 самолет вылетел из Баландино.

Напомним, ранее в ночь с 7 по 8 июля в другой борт авиакомпании «Red Wings» с сообщением «Анталья-Челябинск» ударила молния. После успешного приземления самолет должен был совершить перелет в обратном направлении, однако рейс был задержан из-за проведения технического осмотра почти на 20 часов. В итоге туристов забрал самолет другого перевозчика.

А 20 августа почти на 11 часов позже назначенного времени вылетел самолет в Анталью из Магнитогорска. У воздушного судна сработал датчик открытия люка. Борт осмотрели, он доставил пассажиров до места назначения.