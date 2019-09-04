Из-за густого тумана в Челябинске задержаны авиарейсы

Самолеты не могут ни взлететь, ни приземлиться.

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В Челябинске из-за густого тумана самолёты не могут как вылететь по своим направлениям, так и прилететь из других городов. Как показывает онлайн-табло аэропорта, на момент публикации материала задерживается отправка 7 самолётов в Москву и Санкт-Петербург.

Так, рейсы в столицу из Челябинска N4 180 и EO 180 должны были вылететь ещё в 5:10. Однако сейчас приблизительное время — 11:30. Еще шесть самолетов не могли вылететь в Челябинск из Москвы и Санкт-Петербурга. Они должны были прибыть на Южный Урал рано утром, но сейчас расчетное время на табло — от 10 до 11 часов.

«Два самолёта уже приземляются в данный момент, один пока ещё находится в Уфе и три — в Екатеринбурге. Но туман уже рассеивается, так что скоро прибудут», — сообщил сайту «Первый областной» Сергей Куклев, пресс-секретарь Челябинского аэропорта.

В социальных сетях уже появилось много фотографий горожан, ожидающих своих рейсов. В залах практически нет свободных мест. Пассажиры с детьми были размещены в комфортных зонах ожидания.