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/ Стало известно, почему экипаж не мог остановить панику на борту самолета из Турции при затяжной посадке

Стало известно, почему экипаж не мог остановить панику на борту самолета из Турции при затяжной посадке

Пассажиры чувствовали тошноту и сильную тревожность.
сегодня в 17:45
  |  Общество

Накануне вечером, 7 мая, в Челябинске совершил посадку самолет, летевший из Антальи. Приземление было затяжным из-за погоды: воздушное судно попало в зону турбулентности. Командир принял решение идти на второй круг, чтобы не подвергать риску людей. Услышав объявление о сильном ветре и вынужденном продолжении полета, пассажиры начали паниковать. Однако бортпроводники не могли успокоить их, потому что техника безопасности запрещает в таких условиях передвижение по салону.

Во время снижения пассажиры жаловались на тошноту и тревожное состояние. К этому моменту пассажирский салон был полностью готов к посадке, бортпроводники находились на своих местах согласно штатному расписанию. Турбулентность была такой силы, что исключала передвижение бортпроводников в салоне, так как это было не безопасно и могло привести к падениям и получению травм. — рассказал сайту «Первый областной» директор по маркетингу компании Nordwind Airlines Александр Сухоруков.

Самолет «Анталья-Челябинск» приземлился с 20-минутным опозданием. Представители аэропорта подтвердили: причиной стали неблагоприятные метеоусловия.

Самолет ушел на второй круг из-за сдвига ветра, когда на разных высотах ветер дует с разной скоростью или в разные стороны. Вчера была именно такая ситуация. При таких метеоусловиях уйти на второй круг — единственное верное решение. — рассказала сайту «Первый областной» пресс-секретарь Челябинского аэропорта Елена Светлова.

Добавим, что в самолете летело небольшое количество пассажиров. Никто из них не пострадал.

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