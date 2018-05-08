/ Стало известно, почему экипаж не мог остановить панику на борту самолета из Турции при затяжной посадке

Пассажиры чувствовали тошноту и сильную тревожность.

Накануне вечером, 7 мая, в Челябинске совершил посадку самолет, летевший из Антальи. Приземление было затяжным из-за погоды: воздушное судно попало в зону турбулентности. Командир принял решение идти на второй круг, чтобы не подвергать риску людей. Услышав объявление о сильном ветре и вынужденном продолжении полета, пассажиры начали паниковать. Однако бортпроводники не могли успокоить их, потому что техника безопасности запрещает в таких условиях передвижение по салону.

Во время снижения пассажиры жаловались на тошноту и тревожное состояние. К этому моменту пассажирский салон был полностью готов к посадке, бортпроводники находились на своих местах согласно штатному расписанию. Турбулентность была такой силы, что исключала передвижение бортпроводников в салоне, так как это было не безопасно и могло привести к падениям и получению травм. — рассказал сайту «Первый областной» директор по маркетингу компании Nordwind Airlines Александр Сухоруков.

Самолет «Анталья-Челябинск» приземлился с 20-минутным опозданием. Представители аэропорта подтвердили: причиной стали неблагоприятные метеоусловия.

Самолет ушел на второй круг из-за сдвига ветра, когда на разных высотах ветер дует с разной скоростью или в разные стороны. Вчера была именно такая ситуация. При таких метеоусловиях уйти на второй круг — единственное верное решение. — рассказала сайту «Первый областной» пресс-секретарь Челябинского аэропорта Елена Светлова.

Добавим, что в самолете летело небольшое количество пассажиров. Никто из них не пострадал.