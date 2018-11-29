/ Два раза в неделю челябинцы смогут летать в Казань

Новый рейс запускает челябинский аэропорт.

Уже 2 декабря столицу Южного Урала и столицу Татарстана свяжет авиарейс. Самолеты из Челябинска будут летать два раза в неделю, а вот из Казани — три. Направление давно пользуется популярностью, в апреле 2017 года запустили прямой поезд. Но добираться самолетом намного быстрее.

Самолет CRJ-200, вмещающий 50 пассажиров, будет летать по средам, четвергам и воскресеньям. Продажа билетов открыта по 27 декабря 2018 года, тариф в одну сторону — 4764 рублей. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе аэропорта.

Среда: вылет из Казани в 18:00 (Мск), прибытие в Челябинск в 23:30.

Четверг: вылет из Челябинска в 00:30, прибытие в Казань в 23:50 (Мск).

Воскресенье: вылет из Казани в 11:50 (Мск), прибытие в Челябинск в 17:10; вылет из Челябинска в 18:00, прибытие в Казань в 17:20 (Мск).