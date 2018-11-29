Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
66.94 +0.16 75.52 -0.1
Челябинск
сейчас
 
-12 °C
завтра
 
-15 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Специальный репортаж Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ ОТВ-Миасс
Поиск по сайту Облако тегов
сегодня в 14:09
Театральный Новый год. Экскурсия по ледовому городку
«Первый областной» узнал, что построят на площади Революции.
/ Пройти в самолет можно будет по смартфону

Пройти в самолет можно будет по смартфону

В России могут отказаться от бумажных посадочных талонов.
сегодня в 13:23
  |  Общество

Министерство транспорта РФ с 2017 года работает над проектом, согласно которому пассажир может оформить посадочный талон в виде штрих-кода и сканировать его прямо с экрана смартфона или планшета, сообщает газета «Известия». Отказ от бумажных билетов может позволить сэкономить время пассажира, уменьшить количество задержанных рейсов и сэкономить ресурсы аэропорта (терминалы могут заменить людей, проверяющих талоны).

В мире уже используют безбилетные технологии, в России тоже внедрялась подобная практика. Например, в московском аэропорту Домодедово стоят eGate — автоматизированные турникеты для обработки электронных посадочных талонов. Благодаря им, пассажиры могут сами пройти контроль при входе в зону вылета и на борт самолета, приложив штрих-код к сенсору.

Технология пользуется большим спросом у пассажиров. Например, во время чемпионата мира по футболу в России ею воспользовались 1,2 млн человек. — сообщает пресс-служба Домодедово.

Общество
«Застрявших» в Краснодарском крае пассажиров перевезут самолетом
26.10.2018
«Застрявших» в Краснодарском крае пассажиров перевезут самолетом
Общество
Челябинский аэропорт принял самолеты из ветреного «Кольцово»
09.10.2018
Челябинский аэропорт принял самолеты из ветреного «Кольцово»
Происшествия
Багажный МАЗ врезался в самолет в челябинском аэропорту
13.09.2018
Багажный МАЗ врезался в самолет в челябинском аэропорту
Общество
Самолет из Челябинска не мог приземлиться в Санкт-Петербурге
06.09.2018
Самолет из Челябинска не мог приземлиться в Санкт-Петербурге
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Это интересно
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Последние новости
Общество
С питьевой водой в Челябинске все в порядке
сегодня в 16:12
С питьевой водой в Челябинске все в порядке
Общество
В День добровольца в кинотеатрах России покажут фильм о волонтерах
сегодня в 16:00
В День добровольца в кинотеатрах России покажут фильм о волонтерах
Общество
Стали известны подробности гибели Игоря Козельцева
сегодня в 15:50
Стали известны подробности гибели Игоря Козельцева
Общество
Имя первого космонавта перепутали в Троицке
сегодня в 15:20
Имя первого космонавта перепутали в Троицке
Происшествия
Автоледи на «Мицубиси» протаранила «ГАЗель»
сегодня в 14:57
Автоледи на «Мицубиси» протаранила «ГАЗель»
Общество
Борис Дубровский одобрил поддержку медиков, переехавших работать в село
сегодня в 14:51
Борис Дубровский одобрил поддержку медиков, переехавших работать в село
Происшествия
«Лачетти» на полной скорости вылетела в кювет
сегодня в 14:20
«Лачетти» на полной скорости вылетела в кювет
Общество
«Таганай» расширил Великий Уральский путь для туристов
сегодня в 14:12
«Таганай» расширил Великий Уральский путь для туристов
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
ШОС и БРИКС
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Специальный репортаж
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ОТВ-Миасс
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 АО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Сироткин Н.И. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6