/ Пройти в самолет можно будет по смартфону

В России могут отказаться от бумажных посадочных талонов.

Министерство транспорта РФ с 2017 года работает над проектом, согласно которому пассажир может оформить посадочный талон в виде штрих-кода и сканировать его прямо с экрана смартфона или планшета, сообщает газета «Известия». Отказ от бумажных билетов может позволить сэкономить время пассажира, уменьшить количество задержанных рейсов и сэкономить ресурсы аэропорта (терминалы могут заменить людей, проверяющих талоны).

В мире уже используют безбилетные технологии, в России тоже внедрялась подобная практика. Например, в московском аэропорту Домодедово стоят eGate — автоматизированные турникеты для обработки электронных посадочных талонов. Благодаря им, пассажиры могут сами пройти контроль при входе в зону вылета и на борт самолета, приложив штрих-код к сенсору.

Технология пользуется большим спросом у пассажиров. Например, во время чемпионата мира по футболу в России ею воспользовались 1,2 млн человек. — сообщает пресс-служба Домодедово.